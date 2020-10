Matthijs De Ligt sta per tornare in campo dopo l'operazione alla spalla destra d'inizio agosto, nel mentre c'è una pretendente molto prestigiosa per il difensore olandese, uno dei prospetti più importanti al mondo nel suo ruolo. Si tratta del Real Madrid, che secondo Don Balon sarebbe pronto a offrire due giocatori in cambio di De Ligt: Marcelo ed Eder Militao.