Anche Ansu Fati per la maglia numero 9 del Barcellona. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, principale quotidiano sportivo della Catalogna, per la sostituzione di Suarez il Barça sta pensando al giovane spagnolo come centravanti puro. Non sarebbe infatti la prima volta nel ruolo specifico: il giovane canterano l'ha già svolto quando Suarez era ai box, infortunato. 33 partite nella prima stagione nella squadra principale, 15 di queste addirittura da titolare. Koeman non ha dubbi e lo vede lì, lì nel mezzo dell'attacco. Con buona pace di Suarez, e soprattutto con buona pace di Leo Messi. Che rimarrà in blaugrana, sì. Ma probabilmente senza il suo amico.