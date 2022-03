L'Atletico Madrid accelera per Paulo Dybala. Secondo gli spagnoli di Todofichajes.com, i colchoneros hanno intensificato i contatti con Jorge Antun e l'entourage della Joya, approfittando dell'ennesimo stallo delle trattative per il rinnovo con la Juve. L'attaccante argentino piace molto a Diego Simeone, che da tempo insiste per portarlo in Spagna e che ora confida nel buon esito dell'affare.