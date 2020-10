In estate il Bayern Monaco non è riuscito a trovare l’intesa con l’entourage di David Alaba per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2021, ponendo più di un punto interrogativo sul futuro del difensore austriaco. Ma come riporta Todofichajes.com, i bavaresi proveranno un ultimo sforzo, una nuova offerta per convincere uno dei più importanti senatori dello spogliatoio a rimanere al Bayern. In estate sono circolate tante voci di mercato sul suo conto, spesso e volentieri accostato anche alla Serie A, in particolar modo a Juventus e Inter.