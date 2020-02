Ivan Rakitic è stato uno degli obiettivi di mercato della Juventus. Il centrocampista del Barcellona era stato messo al centro di un ipotetico scambio con Bernardeschi, che poi si è concluso con un nulla di fatto per le divergenze di valutazione dei club. Tra le parti rimane comunque un attimo rapporto e potrebbero ritornare a parlare del croato in vista dell’estate, intanto cresce il numero dei suoi estimatori in Spagna. Nei giorni scorsi era emersa la voce di un possibile interessamento del Siviglia, con il ds Monchi pronto a riportarlo in Andalusia, ma sul giocatore ci sarebbe anche l’Atletico Madrid. Secondo Don Balon, i Colchoneros vorrebbero fare leva sulla volontà del classe ’88 di rimanere con la famiglia in Spagna.