Danilo, difensore della Juve, parla del compagno di squadra Alex Sandro a Goal: "Com'è il mio rapporto con Alex Sandro? E' come un fratello, fa parte della mia famiglia, abbiamo creato un'amicizia diversa da qualsiasi altra cosa. Andiamo molto d'accordo, ci rispettiamo a vicenda e abbiamo molti trascorsi di vita insieme. In ritiro eravamo sempre insieme nella stessa stanza: prima a Santos poi a Porto. Poi lui e andato alla Juve e ognuno e andato per la sua strada, ma continuavamo a vederci e parlavamo. Poi quando sono arrivato alla Juve, mi ha accolto a braccia aperte. Sono curioso di sapere quante partite abbiamo giocato insieme".