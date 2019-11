La Juventus giocherà sul campo dell’Atalanta sabato, quando è fissata la ripresa del campionato post-sosta. Il terzino bianconero Danilo, dopo la rete con il Brasile nell’amichevole contro la Corea del Sud, ha parlato a Sky Sport in vista del match: "Le gare dopo la sosta non sono mai semplici, in più contro una squadra che sta facendo una gran stagione. L'Atalanta ha ottimi giocatori, non possiamo sbagliare per mantenere il primo posto. Per vincere il campionato dobbiamo vincere tutte le partite, quindi dobbiamo rimanere concentrati e andare a Bergamo per vincere. Loro stanno facendo molto bene e non possiamo sottovalutarli, se metteranno molta intensità noi ne metteremo di più. Dobbiamo essere pronti a lottare, non so come finirà ma noi andiamo li per vincere".