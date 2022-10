Nel post Maccabi Haifa-Juventus, a Sky ha parlato Danilo.



"Difficile trovare spiegazioni in questo momento, dobbiamo fare meglio, essere più squadra e ritrovare unità tra noi. Faccio fatica a pensare che un calciatore della Juventus possa essere nervoso, nei momenti difficili ci nascondiamo e gettiamo la palla lunga. Non basta, dobbiamo trovare una soluzione. Non basta dire siamo la Juventus, dobbiamo dimostrarlo".



"Pensiamo partita per partita, guardare troppo lontano ci fa perdere gli obiettivi di ogni giorno. Non bisogna dare nulla per scontato, se non curiamo le cose semplici non vinceremo tante partite. La Juventus ha una storia. Dobbiamo vergognarci, non ci sono parole".