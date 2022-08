Chi l'avrebbe detto che a conti fattisarebbe diventato il giocatore più prezioso pergrazie alla sua duttilità? Nei giorni dello scambio con Cancelo il laterale brasiliano non fu visto come un rinforzo adeguato a questa, ma oggi, complice la possibilità di giocare sia da terzino che da centrocampista e addirittura da difensore centrale,Intervistato nel post-partita della sfida pareggiata contro la Roma, Allegri ha infatti confermato i nuovi piani per il futuro di Danilo che cambierà ruolo e sarà confermato come alternativa a Bremer e Bonucci al centro della difesa:Se però Danilo sarà impiegato a tempo pieno come difensore centrale, e di conseguenza Mattia De Sciglio (come con la Roma) sarà dirottato nel ruolo di terzino destro, in rosa, con la partenza di Luca Pellegrini, si apre un vuoto che va colmato attraverso il mercato. Iche vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi (il terzino dell'Atletico è di fatto un nuovo calciatore del Nottingham Forest)Difficile che ci sia budget e margine per chiudere un colpo a titolo definitivo, più probabile che si possa incidere con operazioni in prestito o con diritto di riscatto. Prima però, servirà cedere. Perché come confermato dall'ad) il sipario è ancora aperto e tante trattative in atto, ma se non esce nessuno...