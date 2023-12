La Juve vince anche contro il Napoli e torna in testa alla classifica di Serie A. Nel post partita, a presentarsi ai microfoni di Dazn è il capitano bianconero Danilo. Queste le sue dichiarazioni:



VITTORIA - "Come ho detto prima, alla fine sono sempre 3 punti. Però ci da una spinta morale, manca ancora tanto, non siamo a metà però vittoria importante".



GATTI - "Fede è un esempio per tutti noi. Un ragazzo umile che lavora tanto. E' un ragazzo umile, forte e resiliente".



RITORNO DELLA FORMA - "Sono contentissimo, mi mancava questo feeling. Per di più qui nella nostra casa con la nostra gente. Festeggiamo oggi, poi pensiamo alla prossima".



PRESENZA NUMERO 200 - "Quello che è successo negli altri anni ci è servito tanto come insegnamento. Si tratta di un percorso naturale di crescita. I ragazzi lavorano tanto durante la settimana, il mister non ci lascia mai rilassare".



SCUDETTO - "Abbiamo sicuramente un sogno, però il nostro obiettivo primario come ha detto il mister è il 4° posto. Dobbiamo andare avanti passo dopo passo e partita dopo partita e vedere dove possiamo arrivare".