Il difensore della Juventus Danilo ha commentato a Infinity il pesantissimo ko contro il Villarreal in Champions League: "Questa è la Champions. Ci sono squadre di altissimo livello e questo può succedere. Ci deve servire per imparare, per competere ad alti livelli devi stare concentrato fino alla fine. Io sono il primo a chiedere scusa ai nostri tifosi. Ci sono state imprecisioni, dobbiamo migliorare e lavorare ancora giorno dopo giorno, a certi livelli le piccole cose fanno la differenza".