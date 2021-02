C’è una colonna portante su cui Pirlo ha eretto la difesa della Juventus, ovvero Danilo. Il terzino brasiliano si è messo a totale diposizione del tecnico bianconero modificando anche il suo ruolo, fungendo talvolta anche da terzo della difesa con ottimi risultati. Come racconta il sito ufficiale della Juve, Danilo è l’unico giocatore bianconero a vantare almeno 20 presenze in questo campionato. Al brasiliano mancano solo 2 partite per raggiungere quota 22 presenze, ovvero quanto accumulato in tutta la scorsa annata di Serie A.