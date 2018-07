Tra pranzo e cena, la giornata di Fabio Paratici è scivolata via soprattutto parlando della cessione di Daniele Rugani. Prima l'incontro con Fali Ramadani, rappresentante del Chelsea. Poi quello con Davide Torchia, agente del giocatore. L'affare ha ormai preso l'abbrivio finale. Ma a metà strada il ds bianconero ha avuto modo di incontrare anche Tullio Tinti, agente tra gli altri di Matteo Darmian. Con il quale però si è parlato soprattutto della gestione di tanti profili giovani, compreso quel GianGiacomo Magnani da due giorni passato al Sassuolo in attesa solo dello scambio di documenti e dell'ufficialità.

IL PUNTO – Solo una conferma di quanto già chiarito negli scorsi mesi sul fronte Darmian. La volontà del giocatore rimane quella di mantenere la parola data alla Juve, anche se il tempo scorre e un accordo col Manchester United ancora non arriva. E non è ancora all'orizzonte. Perché mentre la concorrenza aumenta, lo United continua a non abbassare le pretese. Ma soprattutto il club bianconero deve prima attendere di capire altri sviluppi in uscita. Come quelli legati all'affondo imminente del Paris Saint Germain per Alex Sandro, la cui partenza è vincolata ad un'offerta ritenuta congrua e nei tempi ritenuti giusti. A un mese dalla fine del mercato, ogni giorno che passa è un giorno perso. Anche per capire con quale e quanta forza potersi gettare su quella prima scelta da sogno che risponde al nome di Marcelo. Intanto Darmian per il momento rimane lì, in attesa. Anche, non soltanto, della Juve.