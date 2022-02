Frenkie de Jong, accostato anche alla Juventus nell'ultima finestra di mercato, allontana l'addio al Barcellona. Il centrocampista olandese ha parlato al Guardian: "Sono molto felice di essere al Barcellona. Da quando ero bambino, ho sempre voluto venire qui, quindi in un certo senso è un sogno diventato realtà. Ovviamente avrei voluto vincere più trofei nei miei primi due anni. Mi aspettavo di più sotto questo punto di vista. Ma per il resto sono molto felice e spero di esserlo ancora per diversi anni".