- "Secondo me è un allenatore con grande esperienza, fa calcio, ha vinto tanto alla Juve e al Milan. Sono contento che sia il mio allenatore, per me è importante per migliorare. Gli spunti che mi dà? Tatticamente mi aiuta tantissimo. Ha quest'idea di giocare la partita per novanta minuti, con la mentalità giusta. Non è importante, conta solo vincere, questa è la mentalità che lui ha".- "Ho parlato tantissimo con loro, sono un riferimento molto grande. Hanno vinto tanto, con la Juventus e con l'Italia. Mi hanno detto che per me è importante avere forza fisica, ho buon palleggio ma devo stare concentrato, tranquillo, anche la squadra lo sente e poi si gioca meglio".- "Si preferisce prendere i complimenti, ma le critiche sono normali e servono. Io sono il più critico con me stesso, e mi chiedo sempre in cosa posso migliorare".- "Se non avessi fatto il calciatore? Dicono che il primo hanno ho fatto tanti falli di mano, forse avrei fatto il pallavolista (ride, ndr). Ma ho pensato sempre a diventare calciatore, ho fatto di tutto per arrivare qui. Tennista? L'ho praticato per 6/7 anni, ma mi piaceva lo sport di squadra".- "Con mio suocero parliamo tanto di calcio. Ha giocato anche lui e sa com'è questo mondo. A volte mi fa bene parlare con lui, ha tanta esperienza di vita e di calcio. Alcune volte mi è capitato di stare più tranquillo dopo una chiacchierata con lui".- "Lewandowski. Non ha bisogno di giocare sempre bene, ma ha un grande senso del gol".- "Chi ci mette di più a rispondere? McKennie".- "Amsterdam Arena"- "Christian Eriksen! All'Ajax da centrocampista e io non lo sono stato".- "Cuadrado. Perché ascolta troppo musica colombiana, non mi piace".- "Quella con il Real Madrid".- "Parco del Valentino, Piazza San Carlo".