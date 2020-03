Il Coronavirus sta condizionando le vite di tutti noi. Dell'Italia, del mondo. Inevitabilmente anche il calcio si è dovuto fermare in attesa di sconfiggere questo nemico. #Restateacasa è l'hashtag che sta andando per la maggiore in questi ultimi giorni e soprattutto ore, da quando ieri sera il premier Giuseppe Conte ha dato l'ordinanza di uscire solo per necessità reali. Attraverso il suo profilo Instagram anche il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ha voluto mandare un messaggio in un momento complicato come quello attuale: "Uniti vinciamo questa partita insieme contro il Coronavirus".