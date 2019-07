Matthijs De Ligt, neo difensore della Juventus, ha commentato a Voetball International le tante voci di mercato che lo hanno visto protagonista nelle ultime settimane. L'olandese ha iniziato commentando l'indiscrezione secondo cui il Manchester United non lo avrebbe acquistato per il peso di suo padre: "Ogni giorno veniva fuori qualcosa. All’improvviso esce anche la notizia secondo la quale un club non mi avrebbe acquistato perché mio padre era troppo grasso. Andiamo…”. Sul presunto no al PSG per soldi invece: “I soldi non hanno avuto alcun ruolo nella mia scelta. Tutti quelli che mi conoscono sanno che non è mai stati il denaro a spingermi. Ognuno ha il diritto di avere la sua opinione ed io lo rispetto, ma sono state dette alcune cose con troppa facilità”. Infine, sul lavoro svolto dal suo agente Mino Raiola: “Ha molta esperienza. In Olanda non tutti hanno un’immagine positiva di lui, ma questo non vale per me. Penso che se lo chiedete a tutti i suoi giocatori se sono soddisfatti del suo lavoro riceverete solo risposte affermative. Questo è ciò che conta, non mi interessa ciò che dicono gli altri, ma ciò che fa per me”.