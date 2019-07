di trasferimento e di ingaggio. Semplicemente per chi aspetta, lavoro minuzioso e delicato molto poco semplice per chi si sta adoperando affinché anche gli ultimi passaggi di carattere burocratico e tecnico possano concludersi. Una corsa a tappe che nelle ultime tre settimane ha vissuto repentine accelerazioni poi lunghe attese, che non hanno mai scalfito la fiducia delle parti di arrivare alla giusta conclusione.Quindi la palla è passata sostanzialmente ai legali. Mentre De Ligt aspetta la telefonata giusta per arrivare a Torino, ha già salutato i suoi compagni di squadra che da domani saranno in ritiro in Austria, dove il difensore non dovrà più andare.– Tutti contenti dunque, come abbiamo raccontato su Calciomercato.com già da diversi giorni ( leggi qui ):. Che ha vissuto alcuni momenti chiave., incassando la disponibilità a riaprire i dialoghi dopo la brusca frenata della trattativa con il Psg.pone le basi per un clamoroso e repentino contro-sorpasso., sulla base di un ingaggio da quasi 8 milioni più bonus ad arrivare alla quota di 12 milioni netti, con tanto di clausola rescissoria che partirà da 150 milioni di euro., tanto lenta quanto condizionata dalla calma di chi sa che l'obiettivo non è in discussione.. Con un dettaglio da predestinato: salvo nuove accelerazioni o clamorosi imprevisti, De Ligt potrebbe arrivare a Torino lunedì, il 15 luglio. Un anno esatto dopo lo sbarco sul pianeta Juve di Cristiano Ronaldo: se confermata, un'altra coincidenza da incorniciare. Il quando in ogni caso non cambia il cosa: De Ligt giocherà nella Juventus.