Intervenuto a Sky Sport, il difensore della Juve, Matthijs De Ligt, ha dichiarato: "I tre gol di Genova? Penso che tutti e tre siano stati molto belli, quello di Dybala è meraviglioso, molto tenico, tecnicamente perfetto. Poi c'è la bomba di Cristiano Ronaldo e quello prestigioso di Douglas Costa".



SULLA CONDIZIONE - "Adesso mi sento meglio, ma anche di testa sono molto tranquillo. Attaccanti? Penso che Lukaku sia possente e veloce, Immobile è molto molto forte spalle alla porta. Tutte le squadre hanno attaccanti forti e diversi, io cerco prima di studiarli a fondo per rispondere alle loro caratteristiche e giocare al meglio".



SULL'INTER - "E' una grande squadra, in questo momento solo qualche punto indietro. Dobbiamo stare molto attenti con queste squadre. Ci sono ancora 9 partite, ogni gara è importante. Credo sia una sfida tra noi, Inter e Lazio".



SUL DERBY - "Partita d'andata? Un bellissimo ricordo per me, fu il primo gol con la Juve, ci ha regalato la vittoria. Era un momento non facile, ricevevo molte critiche ed ero in difficoltà, quel gol mi ha dato sollievo e felicità, non solo a me ma a tutti. Grazie a quel gol sono migliorato tanto, sono diventato il giocatore che sono adesso. Penso che sia una partita davvero speciale per Torino, sarà difficile, entrambe vogliono vincere. Loro hanno una buona squadra con buoni giocatori, dobbiamo cercare di giocare al meglio anche in difesa, non lasciando occasioni agli avversari".