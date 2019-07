Matthijs De Ligt, intervistato dal Telegraaf, ha risposto alle critiche sul suo trasferimento alla Juve: "Sono molto sorpreso da queste critiche, tutti pensavano dovessi andare al Barcellona ma alla fine decido io. Ho pensato alla mia possibilità di crescita e la Juventus mi ha voluto fortemente, sono felice di essere qui. La Serie A è il campionato dove si difende meglio e so che giocare qui potrà aiutarmi a diventare un giocatore più completo".



RAIOLA - "Io sono un ragazzo introverso, non mi interessa cosa pensano gli altri di Mino: lui è il migliore al mondo e per questo ho scelto di avere accanto uno come lui. Rido quando vedo che c'è chi pensa che lui decida la mia squadra per me, lui mi aiuta a prendere la decisione migliore e quando la prendo gli lascio fare il resto. Io ho scelto il progetto sportivo, per stipendio ho lasciato fare a lui".