Si è raccontato e ha raccontato del buon momento della Juve in un'intervista rilasciata al portale olandese ​NOS Voetbal. Matthijs de Ligt ha parlato del suo rapporto con Stefan De Vrij, compagno in nazionale ma rivale con la maglia dell'Inter come racconta l'ex Ajax: "Con i nostri club è una grande battaglia tra noi, ma quando siamo in nazionale lo vedo più come un amico: se Stefan gioca titolare con la maglia Orange sono contento per lui, se giocherò io sarà lui ad essere contento per me. C'è un buon rapporto tra noi".



LE CRITICHE - Oggetto di critiche nelle prime gare e nel corso dei primi periodi di ambientamento, il difensore juventino risponde così: "E' stato solo un momento. Ora ho giocato una buona partita contro il Milan e ho segnato un gol nel derby contro il Torino. E' un buon momento e sono contento".