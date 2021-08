Sorpasso sulla fascia sinistra della Juventus. Mattia De Sciglio tornato dal prestito al Lione sembrava di passaggio a Torino, invece ha convinto Allegri a puntare su di lui come vice Alex Sandro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex milanista ha superato nelle gerarchie Luca Pellegrini che ora è stato rimesso sul mercato dopo il rientro dal Genoa: per lui è possibile un'altra cessione in prestito.