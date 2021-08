Luca Pellegrini, schierato titolare ieri da Max Allegri nella vittoria della Juve nel Trofeo Berlusconi contro il Monza, è tornato in campo dopo il brutto infortunio della scorsa stagione. Il terzino della Juventus ha scritto un messaggio sui suoi profili social per celebrare il ritorno in campo: "Felice di essere tornato dopo 5 mesi. Buon test per concludere la settimana", ha scritto il terzino classe ’99.