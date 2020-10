Juan Cuadrado attualmente rappresenta una certezza in casa Juventus, alla luce della sua duttilità che nel corso degli anni ha portato il suo arretramento nella fascia di competenza, per di più con ottimi risultati. Ma l’arrivo di Federico Chiesa mette in dubbio il suo futuro. I 60 milioni di euro spesi dal club per l’ex Fiorentina pongono l’azzurro in rampa di lancio negli schemi di Pirlo, mettendo progressivamente a rischio la centralità del colombiano. Il suo contratto è stato rinnovato lo scorso novembre fino al 2022, alla scadenza avrà 34 anni e il club non starebbe pensando ad un ulteriore prolungamento.