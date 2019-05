Gonzalo Higuain è stato tutt'altro che protagonista nella vittoria del Chelsea in finale di Europa League contro l'Arsenal a Baku. Il Pipita ha ammirato il 4-1 dei compagni contro i Gunners interamente dalla panchina, per altro dopo essere stato protagonista di un litigio alla vigilia con David Luiz. E ora, di fronte alla Juventus, che ne detiene il cartellino, c'è una scelta da fare per il futuro di Higuain. L'argentino tornerà a Torino, ma, anche in caso di approdo di Maurizio Sarri in panchina al posto di Massimiliano Allegri, è difficile che al Pipita sia garantita la permanenza per la prossima stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.