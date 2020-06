La Juventus ha tracciato il piano per Mattia Del Favero: secondo ilbianconero.com, dopo aver rinnovato fino al 2022 il contratto del portiere, che ha brillato nel prestito al Piacenza, il giovane portiere tornerà a Torino il 30 giugno e, quando il mercato riaprirà, sarà girato in prestito a un club di Serie B (dove alcuni club hanno già effettuato sondaggi) per proseguire nel percorso di crescita.