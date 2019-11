Alessandro Del Piero bacchetta Cristiano Ronaldo. Nel corso di un'intervista ad As in vista di Juventus-Atletico Madrid, l'ex capitano bianconero parla così del portoghese: "Lasciare lo stadio prima che finisca la partita non è buono né adeguato a un calciatore con le sue qualità e il suo comportamento. Tuttavia, non conta il gesto, che non è positivo, ma il suo modo di comportarsi ogni giorno. Cristiano è un grande professionista e per questo i compagni lo rispettano molto. Capello dice che non salta un uomo da tre anni? Il mister parlava di un cambio nello stile di gioco, non diceva che Cristiano è finito. Ha ancora molto da dare. Questo inizio di campionato è meno brillante, ma quando deve fare la differenza è da febbraio in poi, quando arrivano gli ottavi di finale. Meno gol segnati? Ogni stagione ha la sua storia, ma è chiaro in Italia non è facile. L'attenzione per la fase difensiva e la preparazione tattica delle partite, in molti casi, sono esasperate".



LA JUVE DI SARRI - Del Piero poi analizza la Juve di Sarri: "Non mi ha sorpreso che la Juve abbia pensato a Sarri al netto del suo passato a Napoli. È successo lo stesso con Ancelotti e Capello, che furono sempre rivali. Mi ha sorpreso il finale della relazione con Allegri: non credevo che la Juve chiudesse questa fase tanto vincente ora".



DYBALA E HIGUAIN - Un commento su Dybala e Higuain: "Sarri li sta alternando e questo sta dando ottimi risultati. Credo che se Ronaldo sta bene, giocherà Higuain accanto a lui e Dybala avrà spazio nella ripresa".



BONUCCI E BUFFON - Del Piero parla anche di Bonucci e Buffon: "Era giusto riportare Leonardo a Torino e rinnovare il suo contratto. Non si trovano difensori così, capaci di dare grande aiuto nella costruzione da dietro. Buffon? Non mi aspettavo il suo ritorno, però arrivati a questa età è giusto seguire sogni e istinto, cercando quello che ti fa stare bene e la miglior maniera per continuare ad essere competitivi. Mi è sembrata la miglior soluzione per lui e per la Juve".



JOAO FELIX - Futuro Pallone d'Oro al portoghese dell'Atletico? "È già tra i grandi - spiega Del Piero - non deve aspettare e non deve perdere tempo. Ha tutto. L'unico consiglio che posso dargli è di onorare questo straordinario talento dando tutto in ogni allenamento, essere maniacale. Così sarà irresistibile. Lo ripet: ha tutto per essere il numero uno già adesso".