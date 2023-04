, per la prima volta, parla ufficialmente della sua possibilità di tornare allacon un ruolo dirigenziale. A CBS Sports Golazo, l'ex-bandiera ha confermato i tanti rumors che lo riguardano senza mai chiudere a questa possibilità, glissando però su un ruolo da vice-presidente.“Io ero un tifoso dellaprima ancora di giocare per la Juve ed ho trascorso diciannove anni nel club.Non giochi la Champions, perdi molte opportunità, ci sono voluti anni per tornare a vincere un trofeo, ma non ho mai avuto rimpianti per quella che è stata la mia scelta."So come possono sentirsi i giocatori in un momento come questo nel quale non sai cosa può accadere ed è per questo che io penso che stiano facendo grandi cose”.“Ci sono molti rumors ovviamente. Io non voglio dire ’sì’ o ‘no’ non sono pronto per dare una risposta perché è una cosa enorme, ma ovviamente il mio cuore è lì. Come ho detto prima ho passato diciannove anni nel club, parliamo della maggior parte della mia vita fino a poco tempo fa"."Guardo sempre quello che accade alla Juve con una visione diversa, cercando di tenere da parte il lato emotivo, ma è molto complicato”."Ci sono delle possibilità che vengano ridati indietro i 15 punti, ma quello che conta di più sono le altre due cose che devono accadere alla fine della stagione".- "Le sensazioni in Italia? Ok, tutti odiano la Juve, questa è la prima cosa da sapere per comprendere al meglio la situazione, ma è vero che in questo momento particolare non puoi prendere questa decisione, durante la stagione. Questo è il mio rammarico".Dovresti andare avanti, fare quello che devi, e se qualcuno ha commesso degli errori, nella stagione successiva deciderai cosa fare. Penalizzare con questi 15 punti a metà del torneo, poi magari darne indietro 10, chi lo sa, è un qualcosa che non va bene nemmeno per le altre squadre. Penso a chi è secondo in classifica adesso. Se dovessero essere ridati i punti alla Juve, allora sarebbe la Juve al secondo posto. Quindi è una specie di montagna russa di emozioni e per questo credo che Allegri e la squadra stiano facendo qualcosa di molto importante"