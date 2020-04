Gigio Donnarumma ormai vale "solo" 30 milioni. Questo almeno è quanto sostiene Mino Raiola, determinato ora più che mai a portare via dal Milan il portiere della Nazionale. Un numero uno che alle giuste condizioni potrebbe convincere la Juve a lasciar partire Wojciech Szczesny per esempio. E considerando come al Milan serva sempre un difensore centrale, che per Merih Demiral ci ha provato in ogni modo la scorsa estate, ecco che nel gioco degli scambi del prossimo mercato proprio questo potrebbe diventare un incastro capace di mettere tutti d'accordo.