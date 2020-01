Merih Demiral è già arrivato al J Medical per effettuare gli esami strumentali necessari dopo il brutto infortunio patito ieri sera contro la Roma. Anche per il turco si teme la rottura del crociato.



11.50 - Si sono già conclusi gli esami per Demiral, si attendono ora comunicazioni ufficiali da parte della società bianconera. Non dovrebbero in ogni caso esserci novità sul fronte del mercato in entrata, aspettando il recupero di Giorgio Chiellini l'unica mossa dovrebbe essere quella di bloccare ancora una volta la cessione di Daniele Rugani, per il quale non c'era ancora nessuna trattativa avviata in maniera concreta.



Seguono aggiornamenti