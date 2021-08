Merih Demiral non si sta allenando con la Juventus. E non c'è nessun problema fisico a frenare il centrale turco, è solo 'colpa' del mercato. Sì, perché è ormai imminente il passaggio dell'ex Sassuolo all'Atalanta, pronto a raccogliere l'eredità di Cristian Romero, con le valigie in mano per andare al Tottenham e ritrovare Fabio Paratici.



Prestito oneroso da 3-4 milioni di euro, con un diritto di riscatto a favore dell'Atalanta fissato a 28 milioni di euro: queste le cifre dell'affare che porteranno Demiral alla Dea, dopo due stagioni alla Juventus. E oggi può essere già giorno di visite mediche.