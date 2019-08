Merih Demiral è un punto fermo nella difesa di Maurizio Sarri. Il difensore si è conquistato un posto da quarto centrale nella Juventus in vista della prossima cessione, tanto da spingere Daniele Rugani sul mercato in questi ultimi 20 giorni di trattative. Demiral può lasciare Torino soltanto a una condizione, ovvero che sul tavolo di Fabio Paratici arrivi una clamorosa offerta per la cessione immediata per una cifra intorno ai 40 milioni di euro.