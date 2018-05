Santiago Arias a Torino c'è stato per davvero. Le smentite legittime della Juventus sono comprensibili, ma la missione del terzino colombiano in Italia è confermata: nella lista di Marotta e Paratici sale ai primi posti quindi questo laterale classe '92 di proprietà del PSV, votato come miglior giocatore dell'Eredivisie quest'anno. Una missione in cui Arias è stato accompagnato da uno dei suoi agenti e dalla moglie Karin, dopo che già a fine aprile erano stati insieme in Italia (in quell'occasione precisamente a Roma). Sbarcato a Torino con un charter da Eindhoven in mattinata, Arias ha passato la giornata studiando le strutture della Juventus e incontrando i dirigenti a colloquio, un'occasione per un appuntamento definito "conoscitivo". Poi, è ripartito per l'Olanda con lo stesso charter nel tardo pomeriggio.



COSTI E DETTAGLI - Ad oggi, non ci sono visite mediche in programma o accordi raggiunti. Ma è naturale che la Juve sia in contatti avanzati per Arias, che ha dato disponibilità ai bianconeri e ha mostrato grande entusiasmo per un eventuale approdo alla Juventus: l'operazione costerebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro perché il terzino colombiano va in scadenza nel 2019 con il PSV, ad oggi non ci sono i margini per rinnovare. Il club olandese vorrebbe attendere il Mondiale per venderlo magari a una cifra più alta, le tempistiche quindi non sono brevi ma Marotta e Paratici stanno studiando la strategia migliore per decidere se affondare o meno. Senza dimenticare Darmian e gli altri presenti nella lista della Juve, dove andrà considerato anche Arias.