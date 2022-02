, se preferite. Con la forza della disperazione e un pizzico, giusto un pizzico di buonasorte:Stasera però sono solo stelle filanti e tappi di champagne per Dusan il Magnifico.Il Sassuolo ha tenuto testa alla Juventus in un match cresciuto a dismisura alla distanza dopo un primo tempo non bello ma ricco di occasioni da gol, col Sassuolo rapido e coraggioso al limite della sfrontatezza nel recuperare il. Impastoiata nel primo tempo dalla manovra insistente e palleggiata dal Sassuolo, Madama ha ritrovato verve e ispirazione alla distanza quando il ritmo tambureggiante della squadra di Dionisi è fatalmente calato. Collezionate, 20 tra i pali, la Juve non si è mai rassegnata e batti e ribatti ha abbattuto la porta blindata degli emiliani. Giusto così? La bilancia del match è rimasta in equilibrio finoPer il Sassuolo è comunque un gran titolo di merito. Allegri dovrà indagare ancora nella testa dei suoi per comprendere il mistero degli alti e bassi nella stessa partita. In retrospettiva ecco le perle e gli scarti del match.Sussiegoso e incerto, il Sassuolo si fa subito agnello e il lupo bianconero se lo mangia che ancora non è scoccato il minuto numero 3La Juve pressa e e affonda e trascorrono 5 minuti pieni prima che il Sassuolo metta il naso nella metà campo avversaria. Ma è un fuoco di paglia, il Sassuolo getta il vello dell'agnello e si copre con la pelle del leone. Berardi organizza il contrassalto e la Juve perde subito il controllo del gioco. Nel giro di quattro minuti. Il possesso palla degli emiliani gonfia come un soufflé mescolato a regola d'arte. Nella tonnara in mezzo al campo la rapidità di gambe di Lopez, il tono atletico di Harroui e di Kyriakopoulos (ignorato da Cuadrado) stendono un tappeto di spine sulle piste dimesse di Zakarias e Arthur. Dai e dai il Sassuolo raccoglie il frutto del suo tambureggiare. Minuto 23,Difesa bianconera alla camomilla.Le repliche della Juve sono flebili ed episodiche, soltanto Alex Sandro scatta e punge e da un suo invito McKennie disturba il sonno del veterano Pegolo schiacciando di testa troppo centrale. Troppo poco, la Juve è vorrei ma non posso e però al 35' Madama ha un sussulto dei suoi:Rinfrancata, la Juve conclude in crescendo il primo tempo e con Alex Sandro prova a calare l'asso ma il portiere non si fa uccellare e anticipa l'avversario a pugni chiusi. Vlahovic latita a corto di rifornimenti, Dybala balugina ma non si accende. Artur e McKennie vanno in altalena – efficaci gli inserimenti dell'americanino, pessimi i disimpegni palla al piede - lo scatenato Alex Sandro suona la diana, e si prodiga in fascia mancina a scucire e ricucire, in un bel duello fra piedi buoni con Berardi, il vero ispiratore delle manovre offensive neroverdi. Match non vibrante ma vivo e vivace, sempre sul punto di tracimare da una parte o dall'altra. Più Sassuolo che Juve, che ha incenerito il precocissimo vantaggio di Dybala consentendo al Sassuolo di risalire presto la torrente.Sassuolo sempre più a trazione anteriore. A centrocampo Morata, Rabiot e Locatelli scaldano i motori. Allegri in panchina rumina dubbi, le mani affondate nelle tasche del cappotto. La sua Juve va e viene, si accende e si spegne e concede troppo, al 4'. Subito dopo de Ligt sul palo lungo, di testa non cerca la porta ma un compagno che non c'è. Juve più tosta, però e ritmi finalmente alti, ma riecco. Se c'è da attaccare il Sassuolo va a nozze e in fatto di tecnica i satanassi di Dionisi non hanno nulla da invidiare alla blasonata avversaria. La Juve, dicevo, adesso lavora da Juve. Vlahovic al bacio per de Ligt a liberareDybala non gioca più in verticale su Vlahovic, sta largo a destra e funziona da assistman per i compagni. I cambi danno altra adrenalina al match.e due volte il Sassuolo per disinnescarli si rifugia nel fuorigioco, il match è una goduria per chi guarda, Allegri e Dionisi si giocano il tutto per tutto, lo spettro dei supplementari li disturba assai e allora avanti tutta, ora il centrocampo è bianconero,, vuoi vedere che quel mattocchio del francese tira fuori il coniglio dal cilindro? Il Sassuolo rintuzza e osa qualcosa in avanti ma non è più la squadra spavalda dei primi fulminanti 45'. Odore di gol su un duetto volante Morata-Vlahovic, sventato al pelo da una acrobazia in spaccata di Ferrari., è il quarantunenne portiere del Sassuolo l'eroe eponimo della serata. Nel Sassuolosenza riuscire a ribaltare l'inerzia del match tutta dalla parte bianconera. Il Pegolo volante cava via il pallone dal sette improvvida capocciata difensiva di Scamacca e quindi ribatte a pugni chiusi una sassata ravvicinata di de Ligt. Non ci sono parole per elogiare le acrobazie dell'attempato portiere emiliano dai muscoli di gomma.Ma insoma alla fine il destino si compie., questa volta.