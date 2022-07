. Alle 22.38 di giovedì sera è atterrato all'aeroporto di Caselle il volo privato che ha condotto El Fideo e sua moglie Jorgelina nel mondo Juve: il saluto del team manager Matteo Fabris, le prime foto, il trasferimento al J Hotel. E questo è il suo giorno:al J Medical, poi il trasferimento in sede per le firme e magari anche l'annuncio ufficiale a Borsa chiusa. Poi sarà il turno di, mentre la Juve spinge per chiudere la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco (Chelsea e United sempre sullo sfondo). Ma prima gli occhi son tutti per Di Maria.09:00 Nella prima serata a Torino, per Angel era arrivato anche il messaggio della moglie Jorgelina Cardoso. L'augurio in una storia Instagram: "Ho capito che i cambiamenti sono necessari per andare avanti. Felice per la tua felicità, amore mio".08:48 Primi autografi e primo bagno di folla per Angel Di Maria. L'argentino saluta i tifosi presenti, firma le maglie juventine e si appresta ai normali controlli di routine. Tutto pronto per il suo annuncio08:45 Un boato dei tifosi ha accolto l'arrivo dell'argentino. Puntuale, ora Di Maria si sottoporrà alle visite e firmerà il contratto. Oggi arriverà a Torino anche Pogba.08:30 C'è già grande fermento in casa Juve, sono presenti circa una cinquantina di tifosi ad attendere l'ex Psg. Tutto pronto per l'arrivo dell'argentinoseguono aggiornamenti