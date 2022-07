Giornata di presentazione alla stampa e ai tifosi per il nuovo attaccante esterno della Juventus,. L’ala ex PSG ha preso la parola alla Continassa, su Calciomercato.com le sue prime risposte da giocatore bianconero in diretta:“Innanzitutto buongiorno a tutti, sono contentissimo di essere qui e di poter indossare questa maglia. Mi hanno ricevuto tutti con grande affetto in questo grande club italiano”.“Lo stesso di sempre, quello elettrico che vuole vincere, essere un campione, a cui non piace perdere. E’ per questo che credo che questa squadra mi abbia scelto. Sarà importante lavorare nel miglior modo possibile. Nel calcio le cose cambiano, la mia idea era quella di tornare in Argentina ma in un anno succedono tante cose”.“Intanto la mia testa è alla Juve, la Nazionale viene dopo, a suo tempo. Non penso di approfittare della Juve per arrivare pronto al Mondiale”."Quando dico che non si sa mai lo intendo davvero, sono stato trattato benissimo fin dall'inizio. Ci penserò più avanti"."Quello di assist-man. Voglio essere uno in più, dare il meglio e ripetere il numero di assist offerto negli anni precedenti"."Quando una squadra importante come la Juve sta 40 giorni dietro di te è difficile dire di no, ho aspettato perché volevo godermi le vacanze con la mia famiglia, poi ho comunicato la mia decisione. Con Allegri non ho ancora parlato in realtà, niente tattica"."Mi piace giocare, sicuramente nei primi 11, preferibilmente a destra in attacco, per rientrare sul mio sinistro. Dipenderà dall'allenatore"."Ho scelto la Juve perché è il club più importante in Italia, so che ha una squadra forte e voglio farne parte, esserne all'altezza"."Ho un bel rapporto con Gigi, è una persona fantastica e ci ho parlato il giorno della firma. Ci teneva che venissi qua, sono tranquillo e pronto a dare il mio meglio. Sapevo della possibilità di trovare Pogba, ho anche voglia di aiutare i giovani""La Juve è la Juve, in questi ultimi due anni non ha vinto molto ma c'è voglia di tornare ai livelli di sempre e io sono qui per questo, anche per aiutare a livello di spogliatoio"."L'unica squadra con cui ho parlato in maniera approfondita è stata la Juve, sono amico di Rui Costa, presidente del Benfica, ma non c'è stato nulla di serio. Ho conosciuto diversi giocatori in Nazionale che giocano o hanno giocato qua, questo ha influito"."E' già stato in Italia, non so cosa potrei dirgli. Parliamo spesso, ma più di altre cose"."Sono contento di avere vicino giocatori di qualità: Chiesa, Vlahovic, sono straordinari. Daranno tanto. La Juve sta facendo un investimento sui giovani, mi piace lavorare con loro e ognuno deve aiutarli ad avere la stessa mentalità vincente. Sapere come affrontare una partita di Champions, ma anche il campionato. Una delle cose che sicuramente ha condizionato la Juve nello scegliermi è questo, perché sono tutte partite importanti"."Cerco di fare del mio meglio alla Juve prima, poi penserò al Mondiale che potrebbe essere l'ultimo della mia carriera. Poi vedremo quello che succederà"."C'è un solo argentino, che mi aiuterà a livello linguistico, ma mi parlano tutti in italiano. Credo che imparerò molto presto"."Ho parlato soprattutto con Paulo, quello che mi ha detto lo sto verificando. Mi ha detto che è una squadra importante, come una famiglia, ed è quello che ho percepito. Mi aveva annunciato che sarei stato bene, che mi avrebbero trattato bene. Ed è così. Molti compagni ci tenevano che venissi, anche Buffon teneva che accettassi questa offerta".