. L’attuale giocatore della Juventus è in scadenza di contratto il prossimo giugno e, allo stato odierno dei fatti, ancora non ci sono stati possibili contatti per il rinnovo di contratto – complici anche le vicende extra campo che stanno coinvolgendo l’ambiente bianconero -. Ad ESPN Argentina, il Fideo ha voluto parlare così: “Non ho preferenze per il mio futuro. Sono felice qui.. Cerco di pensare solo a giocare e di dimostrare il mio valore in ogni partita, poi vedremo cosa accadrà”.: "Le ho sentite e non mi sono piaciute. Non è necessario dire queste cose in questo momento, perché illudono le persone.“Avevo un po’ di crampi ma poi mi sono passati, Allegri mi ha chiesto come stessi e gli ho risposto di aspettare, poi però mi ha sostituito. Oggi ho parlato con il mister e mi ha detto che voleva evitare che mi facessi male, c’è la gara di ritorno che è importante. Posso capirlo”.: “Non lo so. Credo di esserci nella prossima Copa America, farò tutto il possibile, ma mi piacerebbe esserci. È fondamentale che continui a giocare in Europa per esserci, altrimenti Scaloni non mi considererà: bisogna essere al 100%.. Sette Palloni d’Oro, Champions League, ha vinto tutto con il Barcellona.. Sarebbe stato molto bello se Maradona avesse potuto vedere Leo campione del mondo.: "Non potevo credere che stessimo passando tutto questo, dopo un primo tempo spettacolare. Sembrava finto. Tutto quello che è successo in quella finale è stato incredibile. Andare ai rigori e vincere grazie alla fortuna. Montiel ha tirato 16 rigori in carriera e ne ha segnati 16, ma se quel giorno non lo segna che fai? È fortuna".