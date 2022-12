Un riposo da campioni del mondo. Lasi prepara alla delicata sfida contro ladel prossimo 4 gennaio, punto di partenza di una seconda parte di stagione che si preannuncia infuocata su più fronti.dovrà però fare a meno di, che torneranno ail 2 gennaio.Gli argentini saranno gli ultimi a tornare alla Continassa, mentre(che con la suaè stato comunque finalista in Qatar) già domani rientrerà per la ripresa degli allenamenti. Dopo l’amichevole contro lodi venerdì, gli argentini cominceranno a lavorare in gruppo dall’inizio della prossima settimana. L’obiettivo è mettere nelle gambe qualche minuto nella sfida contro l’Udinese (7 gennaio) e puntare al big match contro ilcapolista del 13 gennaio.Allegri ha dato ai vincitori qualche giorno di relax in più per smaltire i festeggiamenti, mentreha voluto anticipare il rientro. Non sono mancate le polemiche tra i tifosi,Così lainizia la rincorsa.