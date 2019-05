"C'è anche un futuro da programmare". Così Gianluca Di Marzio dal proprio sito sulla panchina della Juve: "Il vertice fra Agnelli e Allegri è imminente, qualche indicazione la potrà dare lo stesso allenatore bianconero in occasione della conferenza stampa pre Roma. Qualora il rapporto fra la Juventus e il suo allenatore dovesse interrompersi, è da escludere il ritorno di Conte. Quest'ultimo, infatti, è sempre più diretto verso l'Inter. Il nome che accende la fantasia dei tifosi è quello di Guardiola. Il catalano è alle prese con la volata finale contro il Liverpool (la Premier si deciderà all'ultima giornata). Qualche risposta la potrà dare dopo, tuttavia il Manchester City non ne vuole proprio sapere di liberarlo davanti ad eventuali offerte. Pep ha ancora due anni di contratto a 19 milioni di euro netti come ingaggio. Da escludere anche questa pista dunque".