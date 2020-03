Attraverso un video su Twitter, la Juventus ha voluto ricordare Carlitos Tevez, l’Apache bianconero, con un vecchio gol segnato contro il Catania nel 2014. L’attaccante argentino arrivò nell’estate 2013 dal Manchester City per 9 milioni di euro, un grande acquisto visto il calibro del giocatore. In bianconero indossò la numero 10, una maglia che può pesare, ma non a uno con un carattere da guerriero come il suo. Con la Juventus segnò 50 gol in 96 partite conquistando due campionati, un titolo di vice-capocannoniere e nella stagione 2014/15 sfiorò la vittoria in finale di Champions perdendo in finale contro il Barcellona. In quell’estate, fece ritorno in patria, al Boca Juniors.