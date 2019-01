La Juventus fa il proprio esordio nel 2019 questa sera, negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Queste le dieci curiosità proposte dal club bianconero in vista della bella sfida:



"1. La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro il Bologna in Coppa Italia (1P), realizzando 14 gol nel parziale (2.3 di media a match).



2. La Juventus ha raggiunto i quarti di finale nelle ultime 11 edizioni della Coppa Italia: è la striscia aperta più lunga nella competizione.



3. Paulo Dybala, a segno nell’ultima sfida contro il Bologna – lo scorso settembre in Serie A – ha segnato una sola rete nelle ultime sei presenze di Coppa Italia, dopo che nelle prime sette con la maglia della Juventus aveva realizzato sei gol.



4. Con 15 gol e sette assist, Cristiano Ronaldo ha preso parte attiva al 47% dei gol stagionali della Juventus (22 su 47).



5. La Juve non subisce gol da sei gare in Coppa Italia: se dovesse mantenere la porta inviolata, eguaglierebbe il record di clean sheets consecutivi nella competizione (sette, come il Torino nel 1980 e la Reggina nel 1999). 6. La Juve ha subito il 36% dei gol incassati in Serie A questa stagione da colpo di testa (quattro su 11, la percentuale più alta in questo torneo), fondamentale da cui il Bologna ha segnato il 27% delle sue reti (quattro su 15) - solo Cagliari (41%) e SPAL (33%) fanno meglio.



7. Il primo gol messo a segno in trasferta in Serie A da Federico Bernardeschi è arrivato quando vestiva la maglia della Fiorentina, nel febbraio 2016, al Dall’Ara contro il Bologna.



8. L’unica rete segnata da Moise Kean in Serie A con la maglia della Juventus (e la prima in assoluto nella competizione) è arrivata a maggio 2017 proprio al Dall’Ara contro il Bologna.



9. Allegri ha vinto 24 delle 36 partite da allenatore in Coppa Italia, ha vinto da allenatore le ultime quattro edizioni di Coppa Italia. Non ha mai sfidato né Inzaghi né il Bologna in questa competizione.



10. A cavallo fra il 2010 e il 2012, Allegri ha allenato Inzaghi al Milan: per l’attuale allenatore del Bologna, 13 presenze e tre reti in Serie A e due presenze (compresa l’ultima contro la Juventus) senza gol in Coppa Italia nel periodo".