La Juventus ha pubblicato, tramite il proprio sito ufficiale, dieci curiosità verso la grande sfida di questa sera contro l'Inter. Eccole:



PIU' DI OGNI ALTRA SQUADRA La Juventus è la squadra che ha battuto più volte l’Inter in Serie A (82V, 43N, 46P), almeno 31 più di ogni altra avversaria.



PROPRIO UN ANNO FA... L’ultima sfida a Milano tra Juventus e Inter in Serie A si è giocata esattamente 364 giorni prima di questa, il 28 aprile 2018 (2-3 per i bianconeri).



87 PUNTI... Solo una squadra nella storia della Serie A aveva raccolto almeno 87 punti (gli attuali dei bianconeri) nelle prime 33 giornate di campionato: la stessa Juventus nel 2013/14, stagione in cui ha stabilito il record di punti della storia del campionato (102).



L'ULTIMO QUARTO D'ORA NERAZZURRO L'Inter è la squadra che in percentuale ha segnato di più nei 15 minuti finali di partita in questo campionato: 33%, ovvero 17 reti sulle 51 totali.



DUE SQUADRE CHE CROSSANO Inter (714) e Juventus (560) sono le due squadre che hanno tentato più cross su azione in questo campionato. INTER, CONTRO LA JUVE L'ULTIMA RIMONTA SUBITA L’ultima volta che l’Inter in campionato è stata sopra di un gol per poi venir rimontata e sconfitta risale alla sfida del 28 aprile 2018 contro la Juventus (36 partite di Serie A fa).



I MIGLIORI PORTIERI Tra i portieri con almeno 20 presenze in questo campionato, i due con la percentuale migliore di parate sono Szczesny (77%) e Handanovic (76%).



BEN RITROVATO ASA! Kwadwo Asamoah ha giocato 116 partite di Serie A con la maglia della Juventus tra il 2012 e il 2018, realizzando in totale quattro reti e vincendo sei Scudetti.



RODRIGO VERSO LA NUMERO 50 La prossima sará la presenza numero 50 in Serie A per Rodrigo Bentancur. L’uruguaiano è il bianconero che conta piú gare giocate in questo campionato (29).



CR SAN SIRO In questo campionato Ronaldo ha giá segnato a San Siro contro il Milan. Potrebbe diventare il quarto giocatore della storia della Juventus dal 2000 ad oggi a segnare ad entrambe le milanesi in trasferta in Serie A (i precedenti Higuain nel 2017/18, Di Vaio nel 2003/04 e Trezeguet nel 2000/01).