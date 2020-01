La Juventus nella serata di domani scenderà in campo con il lutto al braccio nel corso della gara contro il Parma in ricordo di Pietro Anastasi, scomparso nella serata di ieri. Nel prepartita verrà anche mostrato un video nei maxi-schermi dello Stadium per celebrare l'ex centravanti dei bianconeri e dell'Italia. Domani, nel pre partita di Juventus - Parma - riferisce Sky Sport - verrà proiettato sui maxi schermi dell'Allianz Stadium un video per ricordare Pietro Anastasi che è scomparso, all'età di 71 anni, nella serata di ieri. Inoltre, prima del match ci sarà un minuto di silenzio e la squadra bianconera giocherà con il lutto al braccio in memoria del grande Pietruzzo.