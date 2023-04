Il 19 aprile è una data da cerchiare in rosso per tutti i tifosi della Juventus. Un giorno che aspettavano da tempo, e finalmente è arrivato. Domani alle 14.30 infatti inizierà l'udienza sui 15 punti di penalizzazione inflitti ai bianconeri dalla Procura della Figc per il caso delle 'plusvalenze fittizie'.



ULTIMO GRADO - Di fronte alle Sezioni Unite si esprimerà il Collegio del Coni, guidato dal Presidente Gabriella Palmier Sandulli; il Collegio sarà il terzo e ultimo grado della giustizia sportiva, che non potrà modificare la sentenza ma soltanto valutare se sono emersi dei vizi di forma, giudicando non il merito ma la legittimità giuridica delle decisioni di grado precedente. Non ci saranno vie di mezzo: o annulla la sentenza, o la conferma. Qualora la Juventus volesse presentare ancora ricorso dopo il pronunciamento del Collegio, non potrà farlo nell'ambito della giustizia sportiva ma soltanto in quello relativo alla giustizia ordinaria. La sentenza non è detto che arrivi subito, potrebbe arrivare anche il giorno dopo e il Collegio ha cinque giorni per pubbliucare il dispositivo della sentenza stessa.

- Se dovessero essere confermati i 15 punti di penalizzazione, la Juventus resterebbe settima a 44 punti, -9 dalla zona Champions.a 59 punti, -2 dalla Lazio seconda e +6 sul quinto posto.- L'altro filone d'inchiesta che riguarda la Juventus è quello relativo alla 'manovra stipendi', per il quale la Procura Figc ha chiuso le indagini lo scorso 12 aprile; da quel momento, le difese hanno 15 giorni per presentare memorie o chiedere di essere sentite. Il Procuratore Federale Giuseppe Chinè ha contestato l'Articolo 4 relativo alla 'lealtà sportiva', ma non il 31 che avrebbe potuto portare anche a una pesante multa da non meno di 50 milioni a stagione., ma molto passerà da quei 15 punti di penalizzazione: se la Juve li riavrà indietro, secondo il Corriere dello Sport la linea difensiva prioritaria sulla 'manovra stipendi' diventerà il patteggiamento. Se dovesse essere fatto prima del deferimento può portare a uno sconto della metà della pena, dopo il deferimento fino a un terzo. L'idea è quella di pagare tutto e subito, per poi voltare definitivamente pagina.