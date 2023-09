Sefosse quel grande allenatore che taluni ritengono, avrebbe certamente capito perché, nonostante li conosca da almeno due anni, i suoi calciatori facciano a volte. Il riferimento non è solo all’autorete di Gatti (quarto gol del Sassuolo), ma a ciò che l’ha provocata. Ovvero il passaggio di, che non si è preoccupato di lasciare la porta sguarnita. Qualsiasi allenatore del mondo sa che, in un caso come quello di Reggio Emilia, se il portiere esce dai pali, e per di più a palla ferma, è per battere la punizione. Lunga e nel più breve tempo possibile, in modo da guadagnare spazio senza perdere preziosi secondi. In tutti gli altri casi, il portiere resta tra i pali e la punizione la esegue chi è più vicino alla palla.Si tratta di, patrimonio non solo dei dilettanti, ma anche dei giovani calciatori, soprattutto se portieri. Per esempio, se non si vuole incorrere in un errore, è necessario uscire dalla luce della porta solo in caso di retropassaggio. Perché se si scivola o si sbaglia il calcio, la palla, al massimo, finisce in angolo.e - lo ribadisco -, né specifiche, né generiche. Tanto da chiedersi se sia davvero giusto ripresentare Szczesny, questa sera, contro il Lecce. E’ chiaro che. Però è anche vero che essere colpevole di tre gol su quattro, in una sconfitta dolorosa e imprevista, conduce a riflessioni più profonde. Szczesny ritroverà la sicurezza o è stato uno dei primi ad interpretare la gara con il Sassuolo come assolutamente “farfallina”?