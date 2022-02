Dopo #Dybala, anche Daniele #Rugani arriva al JMedica per sottoporsi agli esami strumentali dopo il forfait nel #derby. Da capire se sarà a disposizione per #VillarrealJuventus di #UCL pic.twitter.com/56O03EYQhL — calciomercato.com (@cmdotcom) February 20, 2022

Il pareggio nel derby contro il Torino ha lasciato ancora qualche strascico in casa Juventus. Fisico, soprattutto. Dopo gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Paulo Dybala uscito nella ripresa nella sfida di venerdì, infatti, al JMedical è arrivato anche: il difensore ha dovuto dare forfait nel riscaldamento pre partita con Allegri costretto a schierare Alex Sandro centrale. L'ex Empoli si sta sottoponendo in queste ore a visite mediche approfondite per capire se potrà essere a disposizione dell'allenatore per la gara di martedì contro il Villarreal in Champions League.