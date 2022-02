Paulo #Dybala è arrivato al JMedical per sottoporsi agli esami strumentali dopo l'infortunio nel derby. E martedì c'è #VillarrealJuve di #UCL pic.twitter.com/OUQx0dpP6n — calciomercato.com (@cmdotcom) February 20, 2022

La Juventus è in ansia per le condizioni di Paulo Dybala.per gli esami strumentali dopo l'indurimento al flessore che l'ha costretto a uscire nel secondo tempo del derby contro il Torino. Massimiliano Allegri spera di recuperarlo per la gara di martedì contro il Villarreal: oggi è il giorno-chiave per capire se Dybala sarà a disposizione dell'allenatore, in questi giorni sarà l'osservato speciale dello staff tecnico che adotta la massima cautela e non vorrebbe rischiare il giocatore se non sarà al 100%.- Sembrava non fosse nulla di grave e anche Allegri non sembrava preoccupato, ma. Tra qualche ora arriverà il responso degli esami, l'allenatore spera di averlo a disposizione per la Champions, magari anche solo per portarlo in panchina e inserirlo a gara in corso.