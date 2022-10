La sconfitta di San Siro contro il Milan ha confermato le difficoltà della Juve sul campo, con Allegri a -10 dalla vetta della classifica, ma non sono le uniche vissute dal club bianconero: anche in Borsa è in caduta libera. A Piazza Affari, il titolo Juventus, cede il 6,8% a 0,2704 euro, sui minimi a 5 anni e mezzo.



CAMPO E BILANCIO - I risultati sportivi non sono l'unico fattore a incidere sul crollo in Borsa della Juve, pesano anche i bilanci in rosso, con quello 2022 che ha fatto registrare un rosso record di 254,3 milioni di euro. Come evidenzia Finanza.com, negli ultimi 24 mesi il titolo bianconero ha perso oltre il 65%.