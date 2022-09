Per capire lo stato d’animo di tifosi, addetti ai lavori e società, basta considerare come sia stata presa la sconfitta dellacontro il. Con. Questo fa capire lo stato di disagio che ha investito la squadra dal primo giorno di calcio giocato.D’altra parte non poteva essere altrimenti. In continuazione, dopo ogni mediocre o pessima partita, non si sentiva forse ripetere: “Pensa un po’ se all’Inter mancassero questi o al Milan o al Napoli!” Il risveglio dai sogni estivi , è stato segnato dai traumi di(dentro e fuori dal campo) e dall’uscita dinon impressiona più di tanto,sembra quasi al capolinea,non cambia il centrocampo. Per di più piove sul bagnato perchénon pare così convincente come si sperava. Ma il calcio riserva sorprese:era stato il peggiore a Firenze e si è rivelato il migliore a Parigi, anche se poi, da un mese a questa parte, alla fine si fa affidamento sul portiere e soprattutto sul domani.