Brutte notizie sul fronte finanziario per la Juventus. Secondo quanto riportato da CalcioeFinanza, i bianconeri si apprestano a chiudere il bilancio 2021/2022 con un rosso di oltre 240 milioni di euro.



Le cifre sono emerse dalla semestrale di Exor che ha comunicato i dati relativi al periodo gennaio-giugno di quest’anno. Le perdite sono di 132 milioni di euro che, sommate alle 119 dell’altro semestre, danno un quadro preoccupante per il club. Un rosso che sarà sui 250 milioni. Si tratta ad ora di stime che però negli ultimi anni si sono sempre dimostrate attendibili.



Per sapere con precisione basterà attendere l’approvazione del prossimo bilancio, programmata per la seconda metà di settembre. Se le perdite fossero confermate, si tratterebbe di un peggioramento rispetto al 2020/21 quando la Juve chiuse a -209,9 milioni di euro. E si tratterebbe anche del quinto rosso consecutivo con un totale di perdite di 358,6 milioni dal 2017/2018.